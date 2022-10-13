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GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

13.10.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KADININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Bahar Torun'a (39) iddiaya göre eski erkek arkadaşı tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Torun'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bahar Torun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

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Adana silahlı saldırı kadın

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