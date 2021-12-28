GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin adreslerine, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde 141,81 gram sentetik uyuşturucu, 7,61 gram esrar, 1,02 gram kokain, 8 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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