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GÜNCELLEME - Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 44 gözaltı

15.01.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlar ile onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, 70 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 44 zanlı, Ceyhan Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis, adreslerinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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