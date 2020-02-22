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GÜNCELLEME - Adıyaman'da 3 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.02.2020 21:06 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Adıyaman'da 3 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Adıyaman'da 3 yıl önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ramazan Aslan'ın katil zanlısı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Ekim 2017'de Gerger ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Aslan'ın katil zanlısını yakalamak üzere sürdürdüğü çalışmada cinayetin şüphelisi K.K'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile düzenlenen operasyonda K.K, Başakşehir ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Adıyaman'a getirilen katil zanlısı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gerger ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 22 Ekim 2017'de seyir halindeki 34 FPE 80 plakalı otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ramazan Aslan hayatını kaybetmiş, Hasan Aslan ise yaralanmıştı.

Adıyaman'da işlenen cinayetin zanlısı 3 yıl sonra İstanbul'da yakalandı

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