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GÜNCELLEME - Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem

14.03.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mahmut Çuhadar: - "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık" DETAYLAR ve AÇIKLAMA EKLENDİ

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.38'de, Çelikhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7,06 kilometre derinlikte ölçüldü.

Bu arada deprem, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya gibi civar illerden de hissedildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Adıyaman'a geçmiş olsun." diye konuştu.

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