GÜNCELLEME - Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Mahmut Çekim (64) ile B.D. (19) arasında dün Yeni Mahalle'de henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. bıçakla Çekim'i ağır yaralayarak kaçtı.

Çekim, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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