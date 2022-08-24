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GÜNCELLEME - Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

24.08.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Mahmut Çekim (64) ile B.D. (19) arasında dün Yeni Mahalle'de henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. bıçakla Çekim'i ağır yaralayarak kaçtı.

Çekim, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

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Adıyaman saldırı zanlı

Adıyaman Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

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Sabah
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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Çarşamba

Turan Eczanesi
Merkez
Özçelik Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
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