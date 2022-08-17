GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, eşini ve bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.A.U. (37), geniş güvenlik önlemleri altında Sandıklı Adliyesi'ne getirildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçe merkezinde bir kahvehanede M.A.U. (37) dün, tartıştığı İ.D'yi (27) öldürmüş, iş yerinde bulunan A.D. (55) hafif yaralanmıştı.

Mahalle muhtarlığına sığınan eşi S.U'yu da silahla öldüren zanlı, saklandığı metruk binada güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.



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