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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

10.08.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİ'NİN HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA BULUNAN PİLOT VE ÖĞRENCİYİ ZİYARET ETMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da eğitim uçağının zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne zorunlu iniş yaptı.

Uçaktaki 2 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hastanede gözetim altında bulunan pilot ve öğrenciyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

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Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptıAfyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
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