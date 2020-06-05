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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da hayvan otlatma yeri kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.06.2020 20:44 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dişli beldesinin Dolavı mevkisinde Abdil K. (48), Muhammet K. (22) ile aralarında husumet bulunan Ahmet B. (43), Ramazan B. (27) ve Recep B. (19) hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep B. av tüfeğiyle Abdil K. ile Muhammet K'ye ateş etti.

Muhammet K. olay yerinde yaşamını yitirdi, Abdil K. başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Recep B. Ahmet B. ile Ramazan B. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Abdil K. ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan Ahmet B, Ramazan B. ile Recep B'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı, ellerindeki 2 ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Recep B. ile Ahmet B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ramazan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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