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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

11.08.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir polis memuru, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Konya'nın Akşehir ilçesinde görev yapan polis memuru Atilla Y, boşanma aşamasında olduğu, iki çocuğuyla babasının evine yerleşen eşi Gönül Y. ile konuşmak için kayınpederi Nuray A'nın Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi'ndeki evine geldi.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Atilla Y, üzerindeki tabancasıyla eşi ve kayınvalidesi Kadriye A'yı vurdu.

İki çocuğunu da alarak evden çıkan polis memuru, sokakta karşılaştığı kayınpederi Nuray A'ya da ateş etti.

Atilla Y, bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerini karşısında görünce aynı tabancayla yaşamını sonlandırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memurunun, eşinin ve kayınpederinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Kadriye A. da kurtarılamadı.

Çiftinin çocukları emniyete götürüldü.​​​​​​​

Evde ve iki sokaktaki yapılan incelemenin ardından 3 ceset de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın görgü tanığı Melike İzmir, AA muhabirine, Yalçın çiftinin büyük kızlarıyla arkadaş olduğunu ve kendilerinin Afyonkarahisar'a pek gelmediklerini söyledi.

Evdeki cinayetin nasıl işlendiğini görmediğini dile getiren İzmir, şöyle konuştu:

"Biz evden 4 el silah sesi duyduk. Mahalledeki çocukları torpil patlatıyor sandık. Meğerse o torpil değilmiş silah sesiymiş. 10-15 dakika sonra da eve ambulans geldi. İçeriden sedyeyle biri çıkarılarak götürüldü. Biz de ailece çok korktuk. Bizim mahallemizde hiç böyle şeyler olmazdı. İlk defa biz de böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Öğrendiğim kadarıyla kadın ile eşi boşanma aşamasındaymış. Mahallemizde böyle bir olay yaşandığı için üzüntülüyüz."

Öte yandan, Gönül Y'nin, polis memuru eşinden şiddet gördüğü ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce Afyonkarahisar'daki babasının evine yerleştiği iddia edildi.

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