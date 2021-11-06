GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde otomobile silahla ateş açılması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'ndeki belde meydanında İ.K, boşanma sonucu çocuk velayeti meselesinden anlaşmazlık yaşadığı ve borç nedeniyle evine icra gelmesi sonucu aralarında sorun bulunan ailenin içinde olduğu otomobile tabancayla ateş açtı.

Otomobildeki Hanife Mutlu, Mevlüt Mercan, Hatice Mercan, Şefika Mercan ve Yusuf Mercan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hanife Mutlu, Mevlüt Mercan, Hatice Mercan ve Şefika Mercan kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Yusuf Mercan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinden otomobille kaçan İ.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çıkrık Belediye Başkanı Recep Küçükkayar AA muhabirine, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Kendisinin Afyonkarahisar'da olduğunu ve olayı duyar duymaz beldeye geldiğini dile getiren Küçükkayar, "Neticede ben beldeye geldiğimde olay olmuştu. 4 ölü ve bir ağır yaralı olduğunu öğrendik. Daha önceden bunlar dünürlerdi. Amca çocuklarıydı, yabancı değillerdi ama boşanmışlardı. Nasılsa bu olay yaşandı. Allahım bu acıları kimseye göstermesin. Çok zor gerçekten. Belediye başkanı olarak ben çok üzgünüm." diye konuştu.

Erenler Mahallesi Muhtarı Bekir İşlek de silahlı olayın akşam saatlerinde meydana geldiğini anlattı.

Boşanma sonucunda olayın bu duruma geldiğine değinen İşlek, "Bunların arasında ayrıca alacak verecek meselesi de vardı. Boşanma olayı da olunca da durum bu noktaya geldi. Tam detayını da bilmiyoruz. Kasabamızda böyle bir olayın olması çok üzücü." dedi.

