GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da otomobille kamyonet çarpıştı, 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Hicret Tevhide Çöl idaresindeki 03 DH 290 plakalı otomobille Habip Karagöz'ün kullandığı 03 AT 894 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Karadirek köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel yaralandı. Kamyonetten düşen büyükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kazada yaşamını yitiren Çöl'ün, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarında doktor öğretim üyesi olduğu öğrenildi.

- Çöl için AKÜ'den taziye mesajı

AKÜ, Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Çöl için taziye mesajı yayımladı.

Rektörlüğün taziye mesajında, "Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Cenk Çöl'ün eşi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Hicret Tevhide Çöl, elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.



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