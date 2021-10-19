GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Alanya'ya giden Salih Can (52) idaresindeki 34 VIP 50 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında Ahmet Erbaş'ın (41) kullandığı 03 ACV 414 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüs sürücüsü Can ile aracın yedek sürücüsü Nurbay Irmak (50), yolcular Gülşen Akbalık (65) Mehmet Fırat (55), Bülent Yürekli (52) Muharrem Şahin (44), Ramazan Çelen (39), Ummuhan Çoban (37) Merve Çağlar (27), Zulmey Sufizade (24), Mehmet Demirkol (22) ve Merve Durmaz (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFSÜ hastanesine kaldırılan aracın yedek sürücüsü Irmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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