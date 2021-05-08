YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

08.05.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Hasan Karağaç, Karşıyaka ve Fatih mahalleleri ile Sinanpaşa ilçesindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 2019 sentetik ecza, 65 ecstasy hap, bir miktar esrar, iki ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1035 lira para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan C.Ç, R.E, S.I, H.A. ile K.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken M.A.E, A.B, M.O, B.D, M.Y. ve A.R.G. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştıŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştı
Afyonkarahisar'da çarpışan tırların sürücüleri hayatını kaybettiAfyonkarahisar'da çarpışan tırların sürücüleri hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
polis Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
04:07
Sabah
05:45
Öğle
12:59
İkindi
16:50
Akşam
20:04
Yatsı
21:35

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Çıçek Eczanesi
Merkez
Demırbas Eczanesi
Merkez
İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.