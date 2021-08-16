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GÜNCELLEME - Ağrı'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı

16.08.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 8 zanlı gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Ağrı'nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kılıçgedik köyünde Uzun aileleri arasında kız alıp verme meselesinden çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada Ferhat, Halit ve İkram Uzun olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, köyde ve ilçe hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 8 zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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