YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

ANKARA HABERLERİ  | 09.02.2020 20:33 | Son Güncelleme

Özhaseki'nin yanı sıra kazada yaralanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı - Kazada burnu kırılan Özhaseki, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi DETAY VE MENDERES TÜREL'İN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANTALYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz hafif yaralandı.

Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın içinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde, 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan Özhaseki, Türel ve Yılmaz, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin kazada burnunun kırıldığını belirtti.

Türel, "Çok şükür hiçbirimizde bir şey yok. Sadece Mehmet Bey'in burnu kırıldı. Şu anda da Serik Devlet Hastanesinden ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidiyoruz." dedi.

Menderes Türel, kendisinin ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbiren hastaneye geçtiklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özhaseki Menderes Türel Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
13:08
İkindi
15:57
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Belit Eczanesi
Cankaya
Demiral Eczanesi
Cankaya
Dikmen Merkez Eczanesi
Cankaya
Elif Ayparçası Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Günal Eczanesi
Cankaya
Güzeltepe Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.