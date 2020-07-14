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GÜNCELLEME - Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

ANTALYA HABERLERİ  | 14.07.2020 13:00 | Son Güncelleme

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Alanya ilçesine yaklaşık 91 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi - Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu: - "Alanya açıklarında meydana gelen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu an için bulunmuyor" KAYMAKAMIN AÇIKLANMASI EKLENDİ

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 11.33'de Akdeniz açıklarında Antalya'nın Alanya ilçesine 90,73 kilometre uzaklıkta, 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem, yerin 20,92 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, depremin ardından ilgili birimlerle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Harputlu, "Alanya açıklarında meydana gelen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu an için bulunmuyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor." dedi.

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