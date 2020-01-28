YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. GÜNCELLEME - Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

GÜNCELLEME - Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MUĞLA HABERLERİ  | 28.01.2020 19:40 | Son Güncelleme

MUĞLA VALİSİ'NİN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Marmaris Belediye Başkanvekili Aylin Yüksel ise depremi hissetmediklerini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Marmaris’in çok açıklarında ve derinde olmuş." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz açıkları Deprem Marmaris Muğla Muğla Valisi Esengül Civelek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçından umutlu

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçından umutlu

Muğla Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:06
Öğle
13:24
İkindi
16:09
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Sayın Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Azim Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.