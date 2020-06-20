YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. GÜNCELLEME - Akhisarspor'da 12 kişide koronavirüs tespit edildi

GÜNCELLEME - Akhisarspor'da 12 kişide koronavirüs tespit edildi

MANİSA HABERLERİ  | 20.06.2020 23:46 | Son Güncelleme

Kovid-19 testi pozitif çıkan, aralarında teknik direktör Yılmaz Vural ile 3 futbolcunun da bulunduğu 12 kulüp personeline yeniden test uygulanacak KULOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI VE DETAYLAR EKLENDİ

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanına uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin, pozitif sonuç verdiği bildirildi.

Kulüp başkanı Fatih Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığını belirtti. Karabulut, teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör dahil toplamda 12 kulüp mensubunda Kovid-19 çıktığını ifade etti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm personelin karantinaya alındığını ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Karabulut, bugün yeniden test yapılacağını kaydetti.

- Üç futbolcu

Kulüp başkan yardımcısı Ali Kuloğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımda Kovid-19'a rastlanan futbolcuların Ergin Keleş, Burhan Eşer ve Avdija Vrsajevic olduğunu bildirdi.

Kuloğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ın yanı sıra yardımcı antrenör Muhammet Türkmen'de de vaka tespit edildiğini aktardı.

Futbolculardan Ergin Keleş de sosyal medya hesabından testinin pozitif olduğunu duyurdu. Deneyimli futbolcu, açıklamasında, "Dün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederim. Sorun yok, çabuk bir şekilde hallederiz." ifadelerine yer verdi.

Bu arada TFF 1. Lig'de yarın Altay'a konuk olacak Akhisarspor, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bu maçın son çalışmasını yaptı. Akhisarspor, antrenmanın ardından İzmir'e hareket edip Altay maçı için otelde kampa girdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklamasıBakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklaması
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Köpeğin saldırdığı adam boynundan ve kolundan yaralandı

Köpeğin saldırdığı adam boynundan ve kolundan yaralandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Maden sahasındaki 6 yabani tavşan yavrusu ilgi odağı

Maden sahasındaki 6 yabani tavşan yavrusu ilgi odağı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:48
Sabah
05:39
Öğle
13:17
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Ahmet Selim Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Durak Eczanesi
Merkez
Manisa Sağlık Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Nur Ege Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.