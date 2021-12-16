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GÜNCELLEME - Aksaray'da iki aile arasındaki kavgada gözaltına alınan 19 şüpheli serbest bırakıldı

16.12.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Aksaray'da komşu iki aile arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272. Sokak'ta oturan aileler arasında dün çıkan kavga ile ilgili polis ekipleri, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272. Sokak'ta oturan aileler arasında 13 Aralık'ta köpeğin kümesteki yumurtaları yemesi gerekçesiyle çıkan ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga, dün yeniden gerginliğe neden olmuş, aile fertlerinin de karışmasıyla kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüşmüştü.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen 15 kişiyi gözaltına almıştı.

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