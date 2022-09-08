GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 6 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozerle müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz