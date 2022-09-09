YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. GÜNCELLEME - Alanya'da ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Alanya'da ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

09.09.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde başına darbe aldığı belirlenen Yılmaz Kip'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan ev arkadaşı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Eylül'de Karakocalı Mahallesi'nde 26 yaşındaki Yılmaz Kip'in evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kafasında darp izine rastlanan Kip'in evi ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olay sonrası ev arkadaşı M.Ş'nin Kip'in cüzdan ve banka kartını aldığını, bisikletle evden ayrıldıktan sonra da banka kartını 3 kez para çekmek için kullandığını belirledi.

Çanakkale'deki annesinin evinde gözaltına alınan şüpheli Alanya'ya getirildi.

M.Ş'nin jandarma komutanlığındaki ifadesinde, Yılmaz Kip ile sürekli tartıştıklarını ve yine bir kavga sırasında başına çekiçle vurduğunu belirttiği kaydedildi.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 Eylül'de, kendisinden haber alınamaması üzerine Karakocalı Mahallesi'ndeki evine girdikleri Yılmaz Kip'i, üzerinde battaniye örtülü ve hareketsiz şekilde bulmuş, sağlık personeli ise Kip'in öldüğünü tespit etmişti. Başından darbe aldığı belirlenen Kip'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da falezlerdeki çalılıklarda çıkan yangın söndürüldüAntalya'da falezlerdeki çalılıklarda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Özer, İTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı:Bakan Özer, İTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı:
Fuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacakFuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacak
Anahtar Kelimeler:
cinayet Alanya jandarma

Antalya Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:06
Sabah
06:27
Öğle
13:00
İkindi
16:34
Akşam
19:22
Yatsı
20:39
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.