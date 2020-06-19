GÜNCELLEME - Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini su bastı

Sel nedeniyle can kaybı veya yaralanma olmamasına sevindiklerini ancak yer altında büyük maddi zarar oluştuğunu dile getiren Karaçağ, "İşletme müdürümüz ve teknik heyetimiz, yer altında hasarı tespit etmeye çalışıyor. Gerekli tedbirleri aldık. En kısa zamanda hasarı giderip kömür üretimine yeniden devam edeceğiz." dedi.

İşletme yetkilileri ile işçilerden bilgi alan ve geçmiş olsun temennisinde bulunan Özdamar, aşırı yağış nedeniyle yer altındaki kömür ocağına su girdiğini, maddi zarar oluştuğunu söyledi.

Şu anda ocakta çalışanlar için risk bulunmadığına işaret eden Özdamar, "Yer altında çalışanlarımızın inip çıkmasına engel bir durum değil. Sadece dışarıya parça kömür çıkardığımız bant konveyörlerin elektrik motorları ve kuyruk tanburları su aldığı için çalışmıyorlar. İlerleyen günlerde bu araçları çalıştırıp tekrar normal çalışma düzenine ve kömür üretimine geçeceğiz." diye konuştu.

Su baskınının, yer altı ocağında oluşturduğu hasar sonucu bir haftalık kömür üretim kaybına neden olduğunu belirten Özdamar, "5-6 bin ton kömür üretimi gecikmiş olacak. Bir hafta kömür üretemeyeceğiz. Bir haftalık işçilik üretime değil, tamir, taramaya ve yan işlere gidecek. İşletme giderlerimiz artmış olacak." ifadesini kullandı.

Özdamar, Yeni Çeltek ve Yeni Anadolu Madenciliğin 1955 yılında kurulduğunu, 65 yıldır kömür rezervini yer üstüne çıkarıp ülke sanayisinin hizmetine sunduklarını anlatarak şunları kaydetti: