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Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü

AA AA
07.05.2024 10:27
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Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, konağın enkazında yanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

Sultan II. Bayezid Camisi'nin bulunduğu bölgede yer alan ve çevresinde otellerin olduğu, yaklaşık 100 yıllık konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen, 2 katlı tarihi konağa yayılan ve çevredeki 4 binaya da sıçrayan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri boşalttı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yangında tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki 4 binada hasar oluştu.

Soğutma çalışmalarının sonunda, konağın enkazında yapılan aramada, 65 yaşındaki Vedat Sayar'ın cesedine ulaşıldı.

Sayar'ın yangın başlamadan önce konağa girişi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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