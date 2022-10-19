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GÜNCELLEME - Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

19.10.2022 04:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLENLERİN İSİMLERİ, YARALI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İstanbul'da Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut yönetimindeki Rota Turizme ait 34 TN 60 28 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır'ın kullandığı 52 ADJ 308 plakalı tırla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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