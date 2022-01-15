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  4. GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

15.01.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otoyolun Bolu kesiminde ulaşıma kapanan İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza, ulaşımı aksattı.

Otoyolun Batı gişeleri mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı.

Bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

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