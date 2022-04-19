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GÜNCELLEME - Antalya'da 6 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü belirlendi

19.04.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'da 6 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü belirlendi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2016'da kayıp ihbarı yapılan Hüseyin Telli'nin (34) bulunması için çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip, Telli'nin kaybolduğu gün Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde A.Y'ye (47) ait iş yerinde şüpheli A.G. (41) ile buluştuklarını ve alkol aldıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan A.G, ifadesinde Telli'nin kendisine borcu olduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Telli'nin kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden A.G, "Kendimi korumak için Telli'yi geriye doğu itekledim. O sırada elinde bulunan bıçak göğsüne saplandı. Öldüğünü anlayınca cesedi, S.D'nin aracıyla Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'ndeki araziye götürerek gömdüm." dediği öğrenildi.

A.G'nin ifadesi üzerine, polis ekipleri, A.Y. ve S.D'yi (39) de gözaltına aldı.

Şüphelinin tarif ettiği arazide yapılan aramada ise Telli'nin cesedi bulunamadı. Cesedi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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cinayet Gözaltı

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