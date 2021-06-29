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GÜNCELLEME - Antalya'da arkadaşını makasla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

29.06.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Antalya'da tartıştığı arkadaşını makasla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde bir kişinin makasla göğüs bölgesinden yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Üzeyir Ürey, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, şüpheli Ö.D'yi gözaltına aldı.

Arkadaş olan Ürey ve şüphelinin henüz belirlenemeyen nedenle aynı sokaktaki bir müstakil evde tartıştıkları, ardından sokağa çıkarak birbirlerini darbettikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya'da arkadaşını makasla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

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