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GÜNCELLEME - Antalya'da bozulan iskelede mahsur kalan işçiler kurtarıldı

23.12.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçilerden Ayhan Yertürk: - "Rüzgar da vardı, hiç hareket etmeden bekledik. İtfaiye yarım saat içinde geldi, bizi kurtardı. Mucize gibi oldu, düşebilirdik" İŞÇİYLE RÖPORTAJ EKLENDİ

Antalya'da bozulan iskele nedeniyle 6. katta mahsur kalan 2 işçiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 8. katında boya yapan Ayhan Yertürk (28) ve Mehmet Sait Yaldızhan (35), iskele bozulunca 6. kata düşerek mahsur kaldı.

İki işçi, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 6. kata ulaşan merdiveniyle kurtarıldı.

İşçiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

İşçilerden Ayhan Yertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah boyama işlemi için emniyet kemerlerini takarak iskeleye çıktıklarını, 8. katta iken halatın salınması sonucu iki kat düştüklerini söyledi.

Emniyet kemerleri sayesinde askıda kaldıklarını vurgulayan Yertürk, "Sepette mahsur kaldık. Bina sakinlerinden yardım eden olmayınca telefonumuzla itfaiye ve ambulansı aradık. Yarım saat kadar havada asılı kaldık. Düşme tehlikesi vardı, sepetin bir tarafı boştaydı. Rüzgar da vardı, hiç hareket etmeden bekledik. İtfaiye yarım saat içinde geldi, bizi kurtardı. Mucize gibi oldu, düşebilirdik. Her dakika bizim için çok önemliydi. Tamamen aşağıya da düşebilirdik." diye konuştu.

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