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GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

13.08.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KISMEN KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısmen söndürüldü.

Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.

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