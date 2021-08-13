GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısmen söndürüldü.
Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.
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