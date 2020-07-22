GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü.
Yurtpınar Mahallesi Belen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kırsala alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ormanlık alana sıçrayan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 3 helikopter, 1 uçak, 50 personel ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Çiftçi Ahmet Özenç, yangının bir anda yerleşim alanlarına ilerlediğini söyledi.
Hortumlarla yangını söndürmeye çalıştıklarını belirten Özenç, "Biraz daha ilerleseydi evlerimiz yanacaktı. Hayvanlarımızı zor kurtardık, barınaktaki hayvanları saldık." dedi.