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GÜNCELLEME - Antalya'da denize giren kişi boğuldu

ANTALYA HABERLERİ  | 30.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Yakınları tarafından cenazesi morgdan alınan polis memurunun, 10'uncu evlilik yıl dönümünü kutlamak için Antalya'ya tatile geldikleri öğrenildi CENAZENİN ALINMASI EKLENDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru Özgül Özdoğan (30), tatil için eşi ve çocuğuyla geldiği Beldibi Mahallesi'nde sahilde denize girdi.

Bir süre sonra denizde hareketsiz olduğu görülen Özdoğan, vatandaşlar tarafından sahile çıkartıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Özdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özdoğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cenaze otopsi işleminin ardından eşi Seyit Özdoğan, annesi Gülser ile babası Durmuş Doymuş tarafından alındı.

Çiftin, evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü kutlamak için kente tatile geldikleri öğrenildi.

Özdoğan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Karabük'e götürüldü.

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