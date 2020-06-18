GÜNCELLEME - Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Dinek Mahallesi D-400 kara yolunda 35 JZ 338 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Yola savrularak başını kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
Üzerinden Ömer Kamil Yıldırım (33) adına düzenlenmiş kimlik çıkan sürücünün, yapılan araştırmada Mahsun Arslan (23) olduğu belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.