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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCELLEME - Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA HABERLERİ  | 18.06.2020 20:39 | Son Güncelleme

KAZADA ÖLENİN KİŞİNİN GERÇEK KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Dinek Mahallesi D-400 kara yolunda 35 JZ 338 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Yola savrularak başını kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

Üzerinden Ömer Kamil Yıldırım (33) adına düzenlenmiş kimlik çıkan sürücünün, yapılan araştırmada Mahsun Arslan (23) olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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