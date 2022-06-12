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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi

GÜNCELLEME - Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi

12.06.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekipler, bölgedeki şiddetli yağış, suyun bulanık ve çamurlaşması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolduğu bildirilen Burundi uyruklu turist için başlatılan arama kurtarma çalışmasına ara verildi.

Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na giden Burundi uyruklu Ally Seifu Bukere (22), arkadaşlarıyla Köprüçay Irmağı'na girdi.

Bukere'nin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AKUT ile İHH Arama Kurtarma ekipleri ve Side Sualtı Arama Kurtarma Kulübü üyesi dalgıçlar da çalışmalara destek vermek için alana geldi.

Turistin bulunması amacıyla ortak arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, kıyıda, suda ve dron ile havadan arama çalışması gerçekleştirdi.

Aramadan sonuç alamayan ekipler, bölgedeki şiddetli yağış, suyun bulanık ve çamurlaşması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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