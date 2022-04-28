GÜNCELLEME - Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Özen'in (17) kullandığı 07 AOR 727 plakalı motosiklet, Abdurrahmanlar Mahallesi Şatırlı mevkisindeki yol ayrımında, H.B. (55) idaresindeki 07 YAD 08 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Özen müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü H.B. gözaltına alındı.

Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, kamyonetin sola dönmeye çalışırken ileriden gelen motosikletle çarpışması yer alıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz