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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCELLEME - Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

28.04.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Özen'in (17) kullandığı 07 AOR 727 plakalı motosiklet, Abdurrahmanlar Mahallesi Şatırlı mevkisindeki yol ayrımında, H.B. (55) idaresindeki 07 YAD 08 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Özen müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü H.B. gözaltına alındı.

Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, kamyonetin sola dönmeye çalışırken ileriden gelen motosikletle çarpışması yer alıyor.

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