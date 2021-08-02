GÜNCELLEME - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden ayrıldı.

Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmada Haytaoğlu'nun cesedi, Varsak ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı titizlikle yürütüyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da müştekinin kardeşi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde kolluk birimlerince aynı gün detaylı inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, maktulün en son şüpheli M.M.A. ile görüştüğüne dair görüntülerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüpheli M.M.A. maktulü öldürdüğü iddiasıyla 1 Ağustos'ta gözaltına alınmıştır. Maktule ait olduğu değerlendirilen ceset aynı gün bulunmuş olup, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma işlemlerini titizlikle sürdürdüğü bildirildi.

