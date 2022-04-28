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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da komşusunu bıçakla öldüren kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Antalya'da komşusunu bıçakla öldüren kişi tutuklandı

28.04.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ VE CENAZENİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Milli Egemenlik Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Arıcı (62) ile komşusu Ş.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.S. komşusunu bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Arıcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Oymapınar Mahallesi'ndeki Şıhlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Ş.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Ş.S'nin, zihinsel ve bedensel engelli raporu olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Manavgat

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