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GÜNCELLEME - Antalya'da kuyumcu çalışanını öldüren şüpheli, 2 kilogram altın çaldı

29.10.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Antalya'da kar maskeli şüpheli, kuyumcu çalışanını silahla öldürüp, 2 kilogram altını alarak kaçtı.

Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, yanında getirdiği silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) vurdu.

Yere düşen Gür'ü darbeden ve tekrar ateş eden zanlı, yaklaşık 2 kilogram altın alarak kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gür'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından eşinin cenazesini teslim alan Nurcan ile oğlu Talat Gür gözyaşlarına hakim olamadı.

Gür'ün cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin iş yerinden çıktıktan sonra başında kar maskesi, elinde çantayla sakin şekilde yürüyerek taksi durağına gittiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin, zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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