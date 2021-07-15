GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Gökçeyazı Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazöz, itfaiye ekipleri ve 2 helikopterle müdahale edilen yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 3 hektar alan zarar gördü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz