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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

15.07.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Gökçeyazı Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazöz, itfaiye ekipleri ve 2 helikopterle müdahale edilen yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 3 hektar alan zarar gördü.

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