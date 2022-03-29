GÜNCELLEME - Antalya'da marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Serik ilçesinde bir marketten içki ve sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir marketten dün yaklaşık 200 bin lira değerinde içki ve sigara çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı M.D, O.C, M.A.U. ve V.T'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılardan M.D, O.C, ve M.A.U. Adana'ya gitmek için bindikleri otobüste, V.T. ise Kemer ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

