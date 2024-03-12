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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA AA
12.03.2024 09:28
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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan, yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan F.K. (25), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil Servis ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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