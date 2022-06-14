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GÜNCELLEME - Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldü

14.06.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Antalya'nın Serik ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Gebiz Mahallesi'nde Sinan C. ile Hasan Bulut (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çeşitli yerlerinden bıçaklanan Bulut, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Sinan C, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bulut'un cenazesi, otopsi işlemi sonrasında ailesi tarafından alındı.

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