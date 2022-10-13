YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME - Ataşehir'de doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, adliyeye sevk edildi

GÜNCELLEME - Ataşehir'de doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, adliyeye sevk edildi

13.10.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen ehliyetsiz sürücünün, emniyetteki ifadesinde panik yaptığı için kaza yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de bir doktorun hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kazada kamyoneti kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kayışdağı Caddesi'nde kontrolden çıkan 34 FTG 740 plakalı kamyonet, önce yol kenarında park halindeki taksiye, daha sonra kaldırımda bekleyen Buğra Kaan Yücebaş (26) ile Samet Şenelen'e çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi.

Kamyonetin sürücüsü kaçarken, haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, doktor olduğu öğrenilen Yücebaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Samet Şenelen ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Yücebaş'ın cesedi morga kaldırıldı.

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki sürücü A.U, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelinin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, panik yaptığı için kaza yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin internet sitesinde hastane yönetimi tarafından yapılan duyuruda, "Hastanemiz hekimlerinden Dr. Buğra Kaan Yücebaş, bu sabah trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildiBartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Galatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştıGalatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Doktor Ataşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:55
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:51
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.