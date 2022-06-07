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GÜNCELLEME - Aydın'da buğday tarlasında başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

07.06.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında, 120 dönüm buğday tarlası ile 80 dönüm zeytinlik alanda hasar oluştu YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Aydın'ın Söke ilçesinde buğday tarlasında çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçaya ile Pamukçular mahalleleri arasındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçrayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yangın alanında güvenlik önlemi alırken düşüp ayağından yaralanan jandarma astsubaya 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 120 dönüm buğday tarlası ile 80 dönüm zeytinlik alanda hasar oluştu.

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