YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. GÜNCELLEME - Aydın'da iki kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişi intihar etti

GÜNCELLEME - Aydın'da iki kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişi intihar etti

08.08.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DETAY EKLENDİ

Çine ilçesinde iki kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne gelen G.Ö. (37) iki kişiyi tabancayla öldürdüğünü söyledikten sonra tabancayla başına ateş etti.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

G.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan Dutluoluk Mahallesi'nde yol üzerinde S.Ö'ye (43) ait bir erkek cesedi bulundu. S.Ö'nün vücudunda kurşun izleri tespit edildi.

Bir müddet sonra ise Hamitabat Mahallesi'nde Y.M'nin (48) tabancayla vurulduğu ihbarı geldi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Y.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

G.Ö'nün amcasının oğlu S.Ö. ile miras konusundan dolayı husumetli olduğu ve olay günü birlikte alkol aldıkları öğrenildi.

Ayrıca, G.Ö'nün, 2018'de Y.M'nin kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla Y.M ile davalık olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldüAydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttıArdahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı
Artvin'de düğününe at üzerinde giden gelin çocukluk hayalini gerçekleştirdiArtvin'de düğününe at üzerinde giden gelin çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Anahtar Kelimeler:
İntihar tabanca

Aydın Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:37
Sabah
06:11
Öğle
13:19
İkindi
17:07
Akşam
20:18
Yatsı
21:45
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.