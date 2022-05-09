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GÜNCELLEME - Aydın'da komşusunun bıçaklayan kişi tutuklandı

09.05.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adli süreç eklendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Dereköy Mahallesi'nde tartıştığı komşusu İ.K'yi (22) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.D. (36) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Dereköy Mahallesi'nde S.D. tartıştığı komşusu İ.K'yi bıçaklayarak yaralamış, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

S.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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