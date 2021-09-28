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GÜNCELLEME - Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

28.09.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının da olduğu makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Söke-Kuşadası yolu Granta mevkisindeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine yerleşim yerlerine yakın olan bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi ve 1 helikopterle yangına müdahale edildi.

Bölgedeki bir anaokulu ile Anadolu lisesine ait binalar boşaltıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yangın bölgesine giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle 25 dönüm arazi zarar gördü.

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