GÜNCELLEME - Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık bölgede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkisinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.

Havanın kararmasıyla gece görüşlü 3 helikopter de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin, yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle Kabalar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.



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