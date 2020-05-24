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  4. GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

AYDIN HABERLERİ  | 24.05.2020 19:05 | Son Güncelleme

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Nazilli ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

İsabeyli Mahallesi'nin üst kesimlerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi. Yangına 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin çalışmalarına, mahalledeki vatandaşlar da katıldı.

Söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan bölgede 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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