GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Nazilli ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
İsabeyli Mahallesi'nin üst kesimlerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi. Yangına 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin çalışmalarına, mahalledeki vatandaşlar da katıldı.
Söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan bölgede 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.