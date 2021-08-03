YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. GÜNCELLEME - Aydın'daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Aydın'daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındı

03.08.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Aksoy, 150 hektarlık alanın zarar gördüğü değerlendirilen Karacasu ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarını yerinde inceledi VALİNİN AÇIKLAMALARI, BOZDOĞAN'DAKİ YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken Bozdoğan ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.

Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Nazilli ve Karacasu Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. Vatandaşlar tankerlerle söndürme çalışmasına destek veriyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ile yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmaları inceledi.

Vali Aksoy, Alemler Mahallesi'nde saat 17.30 civarında çıkan bu yangının hava şartlarının etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü belirtti.

Yangına müdahale etmek için tüm kurum ve kuruluşların seferber olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, "Temennimiz yangını kontrol alabilmek. Yaklaşık olarak 150 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriyoruz ilk aşamada. Bununla ilgili çalışmalarımız bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Alemler Mahallesi’nde bir ev yangın tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Aydın İl Alay Komutanı Albay Mesut İnan, keçilerin evin bahçesindeki ağıldan çıkarılmasına yardım etti.

- Bozdoğan'daki yangın kontrol altına alındı

Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle kontrol altın alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yol kenarında baygın halde bulundu! Göçmenin imdadına vatandaş yetiştiYol kenarında baygın halde bulundu! Göçmenin imdadına vatandaş yetişti
Hava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdıHava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralıAydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
yangın

Aydın Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:23
Yatsı
21:52

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

İdil Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.