GÜNCELLEME - Aydın'daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındı

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken Bozdoğan ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.

Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Nazilli ve Karacasu Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. Vatandaşlar tankerlerle söndürme çalışmasına destek veriyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ile yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmaları inceledi.

Vali Aksoy, Alemler Mahallesi'nde saat 17.30 civarında çıkan bu yangının hava şartlarının etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü belirtti.

Yangına müdahale etmek için tüm kurum ve kuruluşların seferber olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, "Temennimiz yangını kontrol alabilmek. Yaklaşık olarak 150 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriyoruz ilk aşamada. Bununla ilgili çalışmalarımız bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Alemler Mahallesi’nde bir ev yangın tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Aydın İl Alay Komutanı Albay Mesut İnan, keçilerin evin bahçesindeki ağıldan çıkarılmasına yardım etti.

- Bozdoğan'daki yangın kontrol altına alındı

Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle kontrol altın alındı.

